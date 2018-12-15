اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين- تم الحكم عليهم- بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
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