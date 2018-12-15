وفاة حسن كامي.. الأوبرالي الذي غنى على مسارح السوفيت

أفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، بوفاة الممثل والمطرب الأوبرالي حسن كامي عن عمر 82 عاما، ليل الخميس.
ونقلت مصادر إعلامية أن مرضا ألم بالفنان الراحل، الخميس، نقل على إثره إلى إحدى المستشفيات التي توفي بها.
يذكر أن كامي ولد في الثاني من نوفمبر 1936، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما درس الغناء الأوبرالى في أكاديمية الفنون المصرية.
وفي عمر 27 عاما، انطلق كامي من دار الأوبرا المصرية إلى مسارح الأوبرا العالمية، وكان أبرزها في الاتحاد السوفيتي وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والدنمارك.
وشارك كامي في أكثر من 100 فيلم ومسلسل، مع مجموعة من المخرجين المميزين، من بينهم شريف عرفة وداوود عبد السيد.
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