انت الان تتابع القبض على عامل وبحوزته 57 كيلو بانجو في الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٤ ص

بانجو - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، القبض على عامل، وبحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، بقص الاتجار. كانت معلومات قد وردت إلى مركز شرطة القنطرة غرب، بشأن قيام «ع. خ»، 32 سنة، عامل، ومقيم بقرية أبوطفيلة، يبق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من محل إقامته مكانا لترويج البانجو ومزاولة نشاطه الإجرامى غير المشروع. وأكدت تحريات ضباط مباحث المركز صحة ما ورد من معلومات، وبالعرض على اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وجه بإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه متلبسا.

على الفور تم تقنين الإجراءات وإعداد كمين أسفر عن ضبطه حال استقلاله سيارة، وبحوزته 23 لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 57 كيلوجرامًا، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 250 جنيهًا، وهاتف محمول.تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، كما تم اقتياد المتهم إلى مركز