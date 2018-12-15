انت الان تتابع سقوط ملك حلوان..سمكرى سيارات صباحا وتاجر مخدرات ليلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٢ م

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من القبض على سمكري سيارات هارب من حكم قضائى بالسجن عليه، بتهمة ترويج المواد المخدرة بمدينة حلوان. تعود الواقعة، أثناء خروج مأمورية، بقيادة المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث حلوان لضبط الخارجين عن القانون بدائرة القسم، إذ اشتبه في «أبو سريع.م.م»، 32 سنة، وشهرته "الملك" سمكرى سيارات ومقيم بشارع الأمير العزبة القبلية، حلوان، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائى بالسجن في القضية رقم 17618 لسنة 2018، جنايات مخدرات.

وبمواجهة المتهم أمام العقيد بدوي هاشم، مأمور قسم حلوان، اعترف بأنه المعنى بالحكم الصادر ضده. كما نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط 25 محكوما عليهم "هاربين" مطلوب التنفيذ عليهم فى 302 حكم قضائى متنوع. وكثفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام جهودها، وتمكنت من ضبط 25 محكوما