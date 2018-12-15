انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يُعزي أردوغان في ضحايا قطار أنقرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - قدّمت دولة قطر، اليوم الجمعة، تعازيها لتركيا في ضحايا حادث قطار العاصمة أنقرة، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 46 آخرين، أمس.

جاء ذلك في برقية بعث بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر أمير قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، مصرع 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين في حادث القطار السريع بأنقرة.

ووقع الحادث بعد أن خرج القطار عن مساره واصطدامه بجسر مشاة في إحدى محطاته، ما أسفر عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار.