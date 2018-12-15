انت الان تتابع تفاصيل خبر 578 اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - سجّلت الاعتداءات على المسلمين في ألمانيا تراجعاً محدوداً؛ حيث بلغت 578 هجوماً خلال 2018 الجاري، مقارنة بـ780 اعتداءً في 2017.

وقال رئيس "المجلس الإسلامي الألماني"، برهان كسيجي، الخميس، إنه خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، ارتفعت حالات الاعتداء على المساجد والمسلمين في ألمانيا، وأسفرت عن إصابة 40 شخصاً.

واستنكر في حديث لوكالة "الأناضول" غياب مسألة الاعتداءات ضد المسلمين عن جدول أعمال مؤتمر الإسلام الألماني، الذي عُقد في نهاية العام الماضي، رغم طلب الحكومة الألمانية مناقشة المسألة خلال المؤتمر.

ودعا كسيجي الحكومة الألمانية إلى بذل قصارى جهدها لجعل المسلمين يشعرون بالراحة في البلاد، مشدّداً على أن المسلمين يعدّون جزءاً من ألمانيا.

وفي السياق ذكرت صحيفة "نوي أسنابروك زايتونغ" الألمانية أن عدد الهجمات التي وقعت في ألمانيا ضد المسلمين، خلال العام الجاري، بلغ 578 هجوماً، وأن 190 منها جرى خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت أن معظم حالات الاعتداء المسجّلة كانت إهانات لفظية ومضايقات، في حين تم تسجيل حالات اعتداء على المساجد والممتلكات وكتابات على الجدران.

يُشار إلى أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" (والتي تعني الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، غير أن وتيرتها ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، مع صعود التيار اليميني المتطرف في الغرب.

كما أن الرئيس الألماني الأسبق، كريستيان وولف، قال في تصريحات عام 2010: إن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا"، وهو ما أيّدته المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات عام 2015.