انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على تطبيق "ليبوا" لمنع "الانتحال" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - أعلنت شركة "بلفاست"، الأيرلندية المختصة بالصناعات التكنولوجية، عن تطبيقها الجديد "ليوبا"، وهو قارئ شفاه إلكتروني سيُستخدم مبدئياً لمنع "الانتحال" في أنظمة التعرف على الوجوه.

ويأتي هذا التطبيق بعد نحو شهر من إصدار إحدى شركات التكنولوجيا الصينية، منتصف شهر نوفمبر الماضي، تقنية "التعرف على الوجه"، ودخلت حيز الاستخدام.

ووفقاً لموقع "إيريش نيوز"، فإن "ليوبا" سيمكّن من استخدام أقنعة أو صور معدلة ببرنامج الفوتوشوب، لأجل الولوج للحسابات الخاصة، وهو حالياً قيد التجارب، ويستخدم ضمن تقنية التعرف على الوجه بغية زيادة الأمان.

وتعتمد التقنية على التعرف على الكلام المرئي للمتحدث، إذ يستخدم تقنيات متقدمة، مبنية على المقارنة بين حركة الشفاه والكلام الصادر منه، وجرى تزويد التطبيق بكاميرا حديثة.

وقال ليام مكويلان، الرئيس التنفيذي في شركة بلفاست: "لقد تم إجراء الكثير من الأبحاث في مجال خدمات الصوت في الآونة الاخيرة، وما التطبيقات الأخيرة إلا جزء من نتاج تلك الأبحاث".

وأضاف: "التطبيق أثبت نجاحه وتجاوزه للاختبارات داخل المختبر، لكن جعله يعمل بدقة في العالم الحقيقي، أو على جهاز محمول، أمر صعب للغاية لحد الآن".

وأوضح أن ظروف المختبر تختلف عن تلك التي قد تحدث في العالم الحقيقي، من تفاوت شدة الإضاءة وحركة رأس المتكلم والضوضاء، لكن مع ذلك يعد أمراً جيداً.

يذكر أن تطبيق "ليوبا" هو نتاج أبحاث العلماء في مجال الصوت لأكثر من 50 عاماً، وأن شركة بلفاست فهي تابعة لجامعة كوينز الأيرلندية، وأُسست في عام 2015.