انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان وترامب يتفقان من جديد حول سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - اتّفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "ضمان تنسيق فعّال أكثر في سوريا"، وذلك بعد إعلان تركيا عزمها إطلاق حملة عسكرية خلال أيام؛ لتخليص منطقة شرق الفرات بسوريا من منظمة "بي كا كا" الكردية الانفصالية.

وبحث الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة في سوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب، وفق الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية: إن "أردوغان أبلغ ترامب بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والناجمة عن وجود منظمة "بي كا كا" الكردية وأنشطتها".

وكان أردوغان أكد، في وقت سابق، أن ترامب تعهّد بتطهير المنطقة كاملة خلال 30 يوماً.

يُشار إلى أن واشنطن أنشأت قواعد عسكرية في مناطق شرقي الفرات تقدِّم الدعم والتدريب للوحدات الكردية الانفصالية، المصنَّفة لدى أنقرة "كمنظمات إرهابية" بهدف قتال تنظيم "داعش".

وسبق أن شنّت أنقرة عملية "درع الفرات" بالتنسيق مع قوات المعارضة السورية، في العام 2016، بهدف طرد تنظيم "داعش" من شمال غربي سوريا، بدءاً من جرابلس، ثم توسّعت لتشمل إبعاد المقاتلين الأكراد إلى منطقة شرقي نهر الفرات.