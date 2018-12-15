انت الان تتابع تفاصيل خبر ماكرون يستبعد إمكانية التفاوض من جديد بشأن "بريكست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - استبعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إمكانية التفاوض من جديد بشأن اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، اليوم الجمعة: "قمنا بمحادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست، وهناك اتفاق واحد، وهو الاتفاق الوحيد الممكن.. لا يمكننا إعادة التفاوض عليه".

وأضاف ماكرون: إن "قادة الاتحاد الأوروبي مستعدّون لتوضيح ومناقشة الاتفاق"، مشيراً إلى أن الوقت حان ليقرّر البرلمان البريطاني ما إذا كان سيقبل الاتفاق أو يرفضه.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاق "بريكست" المتعلّق بانفصال بريطانيا عنه "ليس مفتوحاً للتفاوض من جديد".

وكانت ماي أكدت التزام بلادها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في يوم 29 مارس القادم.

وأعلنت ماي، أمام مجلس العموم البريطاني، تأجيل جلسة التصويت على اتفاق بريكست التي كانت مقرّرة الثلاثاء الماضي؛ بسبب الانقسامات العميقة والمخاوف في صفوف النواب الذين هدّدوا برفضه.

وحول احتجاجات السترات الصفراء التي عمّت فرنسا، الأسبوع الماضي، لفت ماكرون إلى أنه "سيتم إطلاق حوار وطني للخروج بمقترحات ملموسة".

ووعد الرئيس الفرنسي بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.

كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهّد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية، بدءاً من أول يناير المقبل.