انت الان تتابع تفاصيل خبر بغداد تستدعي سفير أنقرة احتجاجاً على "قصف تركي" شمال العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - استدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلدز؛ على خلفيّة قصف سلاح الجو التركي، الليلة الماضية، مواقع تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها سلّمت للسفير التركي رسالة احتجاج على ما وصفته بـ"الخروقات الجوية المتكرّرة من قبل تركيا"، مبدية استنكارها لخرق الطائرات التركية الأجواء العراقية واستهدافها العديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور، ما أوقع خسائر في الأرواح والممتلكات، حسبما جاء في البيان.

وتابعت الوزارة أن هذه الأعمال "تُعدّ انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه، وعملاً مرفوضاً على كافة الصعد، ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين".

كما جددت الخارجية العراقية رفضها استخدام أراضي البلاد "مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والأشقاء".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن مقاتلاتها دمّرت الليلة الماضية أكثر من 30 موقعاً لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، ومن ضمن ذلك منطقة جبل قره جاق، التي لم تتعرّض سابقاً للقصف التركي.