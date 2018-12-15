شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر أبو اليزيد يعقد صلحا بين عائلتين بعد خلاف 7 سنوات بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقام النائب عمرو أبو اليزيد ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى بولاق الدكرور، صلح بين عائلتى الحاج فتحى الزناتى وعائلة الأستاذ سيد جابر بعد الشجار الذى نشب بينهم منذ ٧ سنوات وتوالت المشاحنات و القضايا بينهم والاحتكاكات المستمرة حتى وفق النائب فى إتمام الصلح بين العائلتين وحضر الصلح العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلتين، وأبناء المنطقة.

وقال أبو اليزيد، أن الصلح تم بعد الحديث بين العائلتين ودخول كبار العائلات، لافتا أن هذه المبادرات الخاصة بالتصالح تأتى بثمار قوى من أجل الحفاظ على الوطن من هذه العادات القديمة التى من المفترض أن تنتهى بشكل نهائى من المجتمع، لافتا أن التسامح لا بد وأن يعم ويتم نبذ الخلافات فى أى منطقة وبين أى شخص وآخر، والنظر نجو المصلحة العامة للبلاد.



النائب عمرو أبو اليزيد وجانب من الصلح



صلح بين عائلتين فى بولاق