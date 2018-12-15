شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن كيفية إدارة أموال الأوقاف المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب جلال عواره، عضو مستقل بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن كيفية إدارة أموال الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف.
وقال عضو مستقل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تسائل خلال طلب الإحاطة حول مدى تناسب العوائد والأرباح للثروات والأموال والأراضى الموقوفة سواء الخيرية أو الأهلية مع أصل رأس المال الذى تديره وزارة الأوقاف.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن طلب الإحاطة أكد ضرورة استغلال ثروات وزارة الأوقاف، وطالب بتحديد كيفية إداراتها.
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