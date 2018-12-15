ترامب يعين مدير الميزانية قائمًا بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ:

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميك مولفاني، الذي يرأس مكتب إدارة الميزانية، قائما بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض يوم الجمعة، منهيا فترة تجاوزت الأسبوع من البحث عن شخص يشغل المنصب الذي يعتبر من أهم المناصب في البيت الأبيض.

ويحل مولفاني وهو عضو جمهوري سابق بالكونجرس من ولاية ساوث كارولينا، محل جون كيلي، الذي ظل في المنصب منذ يوليو 2017 .

وقال ترامب في تغريدة للإعلان عن التعيين "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد ونحن نواصل جعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأضاف الرئيس "سيستمر جون حتى نهاية العام. إنه شخص وطني عظيم وأريد بشكل شخصي أن أشكره على خدماته".