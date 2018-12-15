كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يحاصر منزل عائلة "أبو حميد" برام الله تمهيدا لهدمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاصر الجيش الإسرائيلي منزل عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري برام الله تمهيدا لهدمه. وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات المتضامنين الفلسطينيين من منزل عائلة أبو حميد"- بحسب وكالة "سبوتنيك". وقرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، هدم البناية التي تسكنها عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري قرب رام الله بالكامل، وذلك بعد اتهام ابنها "إسلام أبو حميد" بقتل جندي إسرائيلي من وحدة النخبة، في الـ 6 من حزيران/يونيو الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزل عائلة "أبو حميد" برام الله تمهيدا لهدمه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .