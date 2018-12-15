انت الان تتابع انتحار شاب في القليوبية لعدم قبوله بكلية الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠١ م
أقدم شاب بدائرة قسم ثان بنها في محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، على الانتحار لمروره بضائقة نفسية لعدم قبوله بأكاديمية الشرطة، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول المدعو "ا. ا" 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم دائرة القسم، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر بالجهة اليسرى وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.
وبسؤال والده، أقر أن تلك الإصابة أحدثها نجله المتوفى بنفسه لعدم قبوله دفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، ومروره بضائقة نفسية على إثر ذلك. تم إخطار اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية، وتحرر المحضر رقم 3744 إدارى، وتولت النيابة التحقيقات. وتكشف
وبسؤال والده، أقر أن تلك الإصابة أحدثها نجله المتوفى بنفسه لعدم قبوله دفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، ومروره بضائقة نفسية على إثر ذلك.
تم إخطار اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية، وتحرر المحضر رقم 3744 إدارى، وتولت النيابة التحقيقات.
وتكشف الإحصاءات المتاحة لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علمًا أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 102 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.
وتعتمد هذه الإحصاءات على آخر البيانات المتوافرة والتي تعود إلى 2014.
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