شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حزب الوفد يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان انطلاق مبادرته "مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب الوفد ، اليوم السبت ، مؤتمرا صحفيا ، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، وذلك فى الساعة الرابعة مساء بالمقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى، وذلك للإعلان التفاصيل الكاملة لانطلاق مبادرة "الوفد مع الناس" فى كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد ، المتحدث الرسمى باسم الحزب ، أن المبادرة التى تستهدف تقديم الأفضل للمواطن المصرى من خلال إجراء تنمية مستدامة بالإضافة الى تقديم مواد غذائية وبطاطين فى جميع محافظات مصر، و سوف يجيب المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد على كافة تساؤلات ممثلوا الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.