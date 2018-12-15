محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا- أ ش أ:
أعلن الجيش النيجيري، إلغاء تعليق أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شمال شرق نيجيريا.
وقال الجيش - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - إن هذا التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".
وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمردا في المنطقة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .