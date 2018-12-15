محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من انتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة الثامنة والثلاثين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومعانقة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، لأهالي ضحايا إطلاق النار في مدينة ستراسبورج.

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في صور: مسيرات العودة الفلسطينية مستمرة.. وماكرون يعانق أهالي ضحايا ستراسبورج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .