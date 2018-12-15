اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، للشهود خلال جلسة اليوم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.