ترامب يعين ميك مولفاني رئيسا لإدارة البيت الأبيض

دونالد ترامب

عين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني، رئيسا لإدارة البيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسعدني أن أعلن لكم بأن رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، ميك مولفاني سيكون رئيسا لإدارة البيت الأبيض بدلا من الجنرال جون كيلي، الذي خدم بلادنا بشكل جيد"، مشيرا

إلى أن "ميك قام بعمل رائع في الإدارة".

وأضاف "ترامب" أن الجنرال جون كيلي سيبقى في البيت الأبيض حتى نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه "وطني عظيم، ويريد أن يشكره شخصيًا على خدمته".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن "جون كيلي سوف يغادر بنهاية العام… وسوف

نعلن من يخلفه خلال يوم أو يومين"، واصفا كيلي بـ "الشخص الرائع".

فيما أشار الإعلام الأمريكي إلى أن الإعلان جاء بعد توتر في العلاقات بين كليهما وصل إلى حد القطيعة.

وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات، سواء لخلافات مع إدارة الرئيس أو ارتباطا بالتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، والذي تنفيه موسكو.

وأعلن ترامب في أكتوبر الماضي استقالة مندوبته بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، كما أقال الشهر الماضي وزير العدل جيف سيشنز لخلافات حول التحقيقات التي يجريها مولر.