- 1/2
- 2/2
عين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني، رئيسا لإدارة البيت الأبيض.
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسعدني أن أعلن لكم بأن رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، ميك مولفاني سيكون رئيسا لإدارة البيت الأبيض بدلا من الجنرال جون كيلي، الذي خدم بلادنا بشكل جيد"، مشيراإلى أن "ميك قام بعمل رائع في الإدارة".
وأضاف "ترامب" أن الجنرال جون كيلي سيبقى في البيت الأبيض حتى نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه "وطني عظيم، ويريد أن يشكره شخصيًا على خدمته".
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن "جون كيلي سوف يغادر بنهاية العام… وسوف
فيما أشار الإعلام الأمريكي إلى أن الإعلان جاء بعد توتر في العلاقات بين كليهما وصل إلى حد القطيعة.
وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات، سواء لخلافات مع إدارة الرئيس أو ارتباطا بالتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، والذي تنفيه موسكو.
وأعلن ترامب في أكتوبر الماضي استقالة مندوبته بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، كما أقال الشهر الماضي وزير العدل جيف سيشنز لخلافات حول التحقيقات التي يجريها مولر.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعين ميك مولفاني رئيسا لإدارة البيت الأبيض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .