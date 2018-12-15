“البراق” يسقط ضحيته الثانية بالقرب من طنجة

أوقع القطار الفائق السرعة (البراق)، مساء أمس الجمعة، ضحيته الثانية، بعد ما يربو عن أسبوع فقط على سقوط أول ضحية بجماعة عين عتيق الواقعة بتراب عمالة الصخيرات- تمارة.

وكشفت مصدر كان على متن البراق لموقع “اليوم24″، أن الأخير صدم شخصاً بالقرب من محطته بطنجة، مشيرا إلى أن المسافرين على متن القطار ظلوا محتجزين داخله قرابة السّاعتين من الزمن.

وأبرز المصدر ذاته، أن المسافرين أبدوا انزعاجهم من توقف القطار لمدة طويلة، لأنهم كانوا على ارتباط برحلات جوية، ومواعيد مهنية، ما أجج غضبهم، لافتا إلى أن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، عملت على التخفيف من غضبهم، خلال استقبالهم عند انتهاء الرحلة بمحطة طنجة.

وكان القطار الفائق السرعة “البراق” أردى ضحيته الأولى، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (5 دجنبر)، جثة هامدة، وذلك خلال رحلته من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة طنجة.