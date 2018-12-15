وول ستريت تهوي وتغلق على انخفاض حاد

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية اليوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة من الصين وأوروبا أذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما تضرر المؤشران القياسيان داو جونز وستاندرد آند بورز من هبوط بلغ 10 بالمئة لأسهم جونسون آند جونسون.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 496.87 نقطة، أو 2.02 بالمئة، إلى 24100.51 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 50.59 نقطة، أو 1.91 بالمئة، ليغلق عند 2599.95 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 159.67 نقطة، أو 2.26 بالمئة، إلى 6910.67 نقط.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 1.18 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.25 بالمئة وناسداك 0.84 بالمئة.
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