شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تترقب سبت «السترات الصفراء» الخامس والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الفرنسية أمس: إن المسلح المشتبه بقتله ثلاثة أشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ قتل وذلك في نهاية لعملية بحث دامت 48 ساعة، في وقت يستعد فيه منظمو حركة الاحتجاج «السترات الصفراء» للحشد من أجل تظاهرة اليوم السبت.

ودعت الحكومة الفرنسية الخميس «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر في السبت الخامس على التوالي؛ لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيخات منفذ اعتداء سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، لكن يبدو أن حجة حكومة ايمانويل ماكرون قد انتفت بمقتل شيخات.

» مقتل شيخات

في غضون ذلك، قتل شيخات في منطقة نويدورف/‏‏ميناو بستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقالت الشرطة: إن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه، فيما قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين في وقت لاحق: بعد أن توصل ثلاثة رجال شرطة إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه، وأضاف: إنه أطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلا.

» ماكرون يدافع

وفي سياق احتجاجات السبت، دافع الرئيس الفرنسي ماكرون من بروكسل عن قراره قائلا: لن يحقق أي بلد التقدم إذا لم يستمع إلى هذا الغضب المشروع. وقال: إن هذا الغضب يعبر عنه في كل مكان في أوروبا من خلال التصويت للأحزاب المتطرفة ومع بريكست. فيما يتعين عليه الرد خلال القمة الأوروبية بشأن التدابير التي تبلغ كلفتها عشرة مليارات يورو، التي أعلنها الإثنين وقد تكبد ميزانية فرنسا عجزا قدره 3،4% في 2019 بدلا من 2،8%.