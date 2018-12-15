انت الان تتابع «ماذا يحتاج الأهلي؟».. وليد صلاح الدين ومتعب يُجيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ ص

رفض وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق التعليق على أداء ساليف كوليبالي، مدافع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التعليق، لكن اللاعب يجتهد ويحاول الظهور بشكل جيد مع الفريق. وقال نجم الأهلي الأسبق لقناة «أون سبورت»، إنه لا يحق له التعليق على مستوى لاعب في الأهلي، مشيرًا إلى أن مسؤولي الأهلي هم من يمتلكون الحكم واتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب. وعن احتياجات الأهلي خلال الفترة المقبلة، قال وليد صلاح الدين إن الأهلي يحتاج للاعب خط وسط مثل محمد شوقي ولاعب رقم 10 سوبر، مثل محمد أبوتريكة وعبدالله السعيد، مع مدافع سوبر، وسيكون للفريق شكل آخر.

في المقابل علق عماد متعب قائلا: «كارتيرون هو من تعاقد مع اللاعب نظرًا لمعرفته السابقة له عندما كان يدرب فريق مازيمبي، وهو الأدرى بإمكانيات اللاعب». وأضاف متعب: «عندما تعاقد الأهلي مع فلافيو الجماهير كانت غير راضية عن أدائه، ولكن اللاعب كان يقدم أداء جيدا في التدريبات والوحيد الذي