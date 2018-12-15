ايهاب جلال ينهي اتفاقه مع المصري ويستقر على معاونيه

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٨ م
إيهاب جلال
أنهى مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي اتفاقه مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومصر المقاصة والحالي لأهلي طرابلس الليبي، لتولي قيادة الفريق، خلفا لميمي عبدالرازق، وذلك بعدما نجحت المفاوضات التي قادها سمير حلبية، رئيس النادي، مع جلال الذي رحب بتدريب الفريق، كما سهل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إتمام التعاقد، بعدما أبدى استعداده لتحمل قيمة الشرط الجزائي لجلال مع فريقه الليبي، والبالغ شهرين من راتبه، أي ما يُقدر بـ100 ألف دولار.
واستقر جلال على الجهاز المعاون له في تدريب المصري البورسعيدي خلال الأيام القادمة، وسيضم كلا من، حمد إبراهيم، مدربا عاما، ومصطفى يونس، مديرا للكرة، ومصطفى كمال، مدربا لحراس المرمى، ومحمود جابر، مديرا إداريا، ومجدي الألفي، مسؤول الجهاز الطبي، وتم تكليف حسن نصر بالإشراف على تدريبات جميع حراس مرمى النادي
واستقر جلال على الجهاز المعاون له في تدريب المصري البورسعيدي خلال الأيام القادمة، وسيضم كلا من، حمد إبراهيم، مدربا عاما، ومصطفى يونس، مديرا للكرة، ومصطفى كمال، مدربا لحراس المرمى، ومحمود جابر، مديرا إداريا، ومجدي الألفي، مسؤول الجهاز الطبي، وتم تكليف حسن نصر بالإشراف على تدريبات جميع حراس مرمى النادي المصري بمختلف الفرق.
ويتولى تدريب الفريق البورسعيدي في الوقت الحالي مصطفى يونس، الذي قاد المصري في 3 مباريات أمام الإنتاج الحربي والزمالك والداخلية، فتعادل سلبيا مع الأول، ثم خسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع الداخلية إيجابيا بهدف لكل منهما.
ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره ساليتاس البوركيني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر السبت.
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