أمن أردوغان يواصل حملات الاعتقال.. والحصيلة الجديدة 219 عسكريًّا

واصل النظام التركي حملات الاعتقال الموسعة التي بدأ شنها منذ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016؛ حيث أصدر الادعاء التركي أمرًا بالقبض على 219 عسكريًّا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت، إن عملية بدأت في الواحدة صباحًا (22:00 بتوقيت جرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة، ومنهم 4 ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

ونفذت الشرطة سلسلة دهم تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار جولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي قتل خلالها 250 شخصًا. وينفي جولن تورطه في الأمر.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار جولن.