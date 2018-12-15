هجوم مسلح على دورية عسكرية لبنانية.. وإصابة 4 أشخاص

تعرضت دورية عسكرية لبنانية لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، خلال الحادث الذى وقع في وقت متأخر من ليل الخميس.
وتعرضت دورية تابعة للجيش اللبناني لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين في محيط حي الشراونة – بعلبك شرق البلاد.
وتزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر – الهرمل، لإطلاق نار مماثل دفع الجيش إلى الرد على مصادره.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الاشتباك مع المجموعة المسلحة أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح إصابة أحدهم حرجة.
وبعد الهجوم، عززت قوى الجيش اللبناني حضورها في المنطقة لضبط الوضع، وأطلقت عملية ملاحقة لمطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.
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