هجوم مسلح يستهدف محكمة ليبية.. ومنظمة توضح السبب

تعرضت محكمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة، أرادت تهريب سجناء بالقوة.

وقالت المنظمة الليبية للقضاة، في بيان لها، إن "مجموعة مجهولة الهوية اعتدت على مقر نيابة ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، بأسلحة متوسطة؛ وذلك لتعطيل العمل القضائي وإخلاء سبيل المحبوسين بالقوة وعرقلة عمل المحكمة والنيابة".

ولم توضح المنظمة الخسائر التي خلّفها هذا الهجوم، أو نجاح المسلحين في تهريب السجناء، لكنها دعت إلى ضرورة معاقبة هذه المجموعات ومحاسبتها، وطالبت السلطات بتعزيز دورها في حماية المؤسسات الرسمية للدولة.

وتتكرّر بشكل متواصل عمليات اقتحام السجون في ليبيا، من قبل المجموعات المسلحة؛ من أجل تهريب المحبوسين. وفي سبتمبر الماضي، تم تسجيل هروب أكثر من 400 سجين من سجن "عين زارة" الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، إثر اندلاع أعمال شغب، على هامش معارك بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني وأخرى معادية لها، قرب السجن.