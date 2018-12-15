وزير أمريكي يحذر من الاختراق الصيني لإفريقيا سياسيًّا وعسكريًّا

حذَّر وزير التجارة الأمريكي من الاختراق الصيني للقارة الإفريقية سياسيًّا وعسكريًّا، في ظل تعاظم نفوذ بكين في القارة السمراء.

واعترف الوزير ويلبور روس بابتعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن القارة، مطالبًا "بمزيد من العمل كيّ نُقدِّم لشركائنا الأفارقة نماذج من الأنظمة الاقتصادية التي تقودها الدولة، أفضل من تلك التي تروج لها بلدان مثل الصين".

وقال الوزير إن "الصين تستخدم الآن الاستثمار في البنية التحتية لتأمين موطئ قدم اقتصادي، تحاول منه تأمين الوصول السياسي والدبلوماسي، وفي بعض الحالات العسكري، إلى القارة الإفريقية ومناطق أخرى في العالم، وهو ما يهدد مصالح الولايات المتحدة"، بحسب ما أورده في مقال مشترك (على الموقع الرسمي لوزارة التجارة) مع كريس كونس (عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي).

وتابع: "بضخها الأموال في إفريقيا، شهدت الصين فرصة لاكتساب النفوذ السياسي وجني ثمار المستقبل في قارة يُتوَقَّع أن تزدهر اقتصاداتها في العقود المقبلة.. تقوم الصين بتمويل منظمات مالية جديدة تهدف إلى منافسة أو تهجير المؤسسات الدولية التي أنشأتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية"، وسط تحذير من "عواقب وخيمة محتملة على مصالح الولايات المتحدة، بدءًا من آسيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية وإفريقيا".

وحث على إقرار مشروع قانون للتنمية لعام 2018، يُعرف باسم "قانون البناء" كان مجلس النواب قد أقرَّه. وأشار إلى أنه يُمكن لمشروع القانون هذا أن يُغيِّر الحالة الراهنة التي لا تُطاق. وهذا التشريع المُقترح من الحزبين من شأنه إصلاح وتحديث التمويل الحكومي الإنمائي من خلال "الهيئة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية".

وكان وفد تجاري أمريكي قوي يُمثل المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد اختتم زيارة لتقصي الحقائق لمدة أسبوعين إلى إثيوبيا، وكينيا وساحل العاج، وغانا.

وتركزت مهمة الوفد -وقوامه 50 شخصًا من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين وكبار قادة الحكومة- المعني بممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، على تحديد ومعالجة الحواجز التي تعترض توسيع نطاق التجارة مع الشركاء الإفريقيين.