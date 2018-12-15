مظاهرات السترات الصفراء تنتقل لإسرائيل بسبب ارتفاع الأسعار

تظاهر اليوم الجمعة ،عدة مئات يرتدون السترات الصفراء في شوارع مدينة تل أبيب في إسرائيل، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار حركة هزت فرنسا في الأسابيع الأخيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصًا يرتدون سترات باللون الأصفر، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية، ويمسكون مكبرات الصوت ولوحات إرشادية في شارع مركزي في المدينة الساحلية.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإخباري، إن المتظاهرين أرادوا إنهاء الاحتكارات الاقتصادية التي يقولون إنها تسبب ارتفاع الأسعار وتثقل كاهل جميع الإسرائيليين.
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