ماي تطالب بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست

طالبت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست، في مجلس العموم البريطاني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة تعزيز الشراكة مع لندن بعد تنفيذ الاتفاق.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إنه في حالة إتمام الاتفاق في البرلمان فسيتم العمل لبدء مفاوضات على الشراكة المستقبلية، والتي سيتحدد نوعها بناءً على اتفاق باستمرار شراكة مستدامة عندما تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولقد تأكد ذلك باستنتاجات من الدول السبعة والعشرين (أعضاء الاتحاد).

وبشأن الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية في حالة دخول اتفاق بريكست حيّز التنفيذ، قالت تريزا ماي: "لقد مضينا في الاتفاقيات الخاصة بذلك وبحثنا ما يخص منظمة التجارة العالمية".

كانت رئيسة الوزراء البريطانية، شدّدت على ضرورة التوصُّل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن تغيير القيادة في الوقت الحالي يضع مستقبل البلاد في خطر.