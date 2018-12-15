طالبت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست، في مجلس العموم البريطاني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة تعزيز الشراكة مع لندن بعد تنفيذ الاتفاق.
وقالت رئيسة الحكومة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إنه في حالة إتمام الاتفاق في البرلمان فسيتم العمل لبدء مفاوضات على الشراكة المستقبلية، والتي سيتحدد نوعها بناءً على اتفاق باستمرار شراكة مستدامة عندما تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولقد تأكد ذلك باستنتاجات من الدول السبعة والعشرين (أعضاء الاتحاد).
وبشأن الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية في حالة دخول اتفاق بريكست حيّز التنفيذ، قالت تريزا ماي: "لقد مضينا في الاتفاقيات الخاصة بذلك وبحثنا ما يخص منظمة التجارة العالمية".
كانت رئيسة الوزراء البريطانية، شدّدت على ضرورة التوصُّل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن تغيير القيادة في الوقت الحالي يضع مستقبل البلاد في خطر.
شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تطالب بضمانات أوروبية إضافية لتمرير اتفاق بريكست على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .