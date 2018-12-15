إجلاء 8 آلاف شخص من مدينة ألمانية بسبب قنبلة

اضطر نحو 8 آلاف شخص في مدينة كولونيا الألمانية، لمغادرة منازلهم اليوم على نحو مؤقت، عقب العثور على قنبلة من مخلفات الحرب.
وأعلنت إدارة المدينة، أنه تم العثور على القنبلة الإنجليزية صباح اليوم، وسيجرى إبطال مفعولها في أسرع وقت ممكن.
وجرى إخلاء المنطقة التي تم العثور فيها على القنبلة في حي براونسفيلد، بمساحة تمتد إلى 500 متر.
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