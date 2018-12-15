جهود شخصية لولي العهد تنجح مفاوضات ستوكهولم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

رحبت السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي، طبقا لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وقال إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.

وأضاف أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، ولا تزال تعده الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء.

وأكد المصدر أن تسليم ميناء الحديدة يعد خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، واختتم المصدر تصريحه مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني.