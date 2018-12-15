شكرا لقرائتكم غريفثس: بعثة لمراقبة هدنة الحديدة وميجور هولندي يرأسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس الجمعة لنشر عاجل لمراقبي الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة #الحديدة الاستراتيجية.

وقال لمجلس الأمن "إن التواجد السريع في المكان جزء ضروري من الثقة المطلوبة المصاحبة لتطبيق اتفاق الخميس" بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الذي تم التوصل إليه بعد 8 أيام من المفاوضات في السويد.

وأضاف غريفيثس في إيجاز صحفي عبر الفيديو عن بعد أن الميجور جنرال باتريك كاميرت، الهولندي سيقود بعثة المراقبة ويمكن أن يتواجد في المنطقة "بحلول منتصف الأسبوع المقبل."

وكان مراسل العربية في نيويورك أفاد في وقت سابق بأن الأمم المتحدة ستشكل لجنة تنسيق للإشراف على إعادة الانتشار الأمني في مدينة الحديدة وموانئها كما ستشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات وفق ما جاء باتفاق الحديدة.

وأضاف أن اللجنة الأممية ستقدم تقارير أسبوعية إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن مدى الالتزام بتطبيق انسحابات ميليشيات الحوثي وإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

مهمة صعبة

وفي حين وصف غريفثس الإنجازات التي أحرزت في المباحثات "بالخطوة المهمة للأمام"، نبه إلى ضرورة الحذر، قائلاً "أمامنا مهمة صعبة.. العمل الشاق يوشك فقط على أن يبدأ."

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، يتضمن "الانسحاب التدريجي السريع للميليشيات من ثلاثة موانئ في الحديدة والمدينة."

ويمنح أيضاً للأمم المتحدة دورا قياديا في تنظيم وتنفيذ عمليات تفتيش على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، التي يجب أن تتم "خلال أيام".

كما توصلت الحكومة اليمنية مع الحوثيين إلى "تفاهم متبادل لتخفيف حدة الوضع في تعز" وفتح ممرات إنسانية للأفراد والبضائع من أجل عبور جبهات القتال وخفض الاشتباكات في المحافظة، بحسب غريفيثس.

لقاء في يناير

كما اتفق الجانبان، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي، على عقد لقاء آخر في يناير المقبل ومناقشة إطار عمل لتسوية سياسية للحرب، والذي من شأنه أن يعيد السلام إلى اليمن.

وأضاف غريفيثس قائلاً "الآن بإمكاننا البدء في التحلي بالأمل في الوصول إلى مسار ربما يفضي إلى حل قريب."