الرياضي: الحكم الجائر ضد بوعشرين أخرج شخصيات بارزة من حالة التردد بشأن الملف -فيديو

التأمت فعاليات عديدة من الطيف الحقوقي، مساء اليوم بالرباط، في إطار الجمع العام، الذي نظمته لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع” اليوم 24″.

وعلى هامش اللقاء أكدت الحقوقية خديجة الرياضي، العضو المؤسس باللجنة، أن شخصيات وطنية عديدة خرجت من حالة التردد بشأن الملف بعد صدور الحكم الجائر ضد بوعشرين.

وأضافت في تصريح ل”اليوم 24″ على هامش اللقاء أن متابعة الملف منذ بدايته أكدت أن المتابعة سياسية، موضحة أن انتهاكات خطيرة وقعت في حق بوعشرين ومست حقه في محاكمة عادل، كما تم رفض جميع طلبات الدفاع من طرف المحكمة، فضلا عن منع تقديم معطيات ووثائق تتبث عكس ما ادعته النيابة العامة وقد يشكل أدلة براءة.