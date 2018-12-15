انت الان تتابع الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة «الجراد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٧ م

رفعت وزارة الزراعة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الجراد الصحراوى على الحدود الجنوبية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد تساقط الأمطار الغزيرة فى وديان جبال البحر الأحمر الجنوبية. وكشف تقرير للزراعة عن أن الظروف البيئية أصبحت مهيأة لتكاثر الجراد، حيث تعمل الأمطار الجيدة على نمو الغطاء النباتى الأخضر وترطيب التربة لتلائم وضع البيض بواسطة إناث الحشرة وبالتالى تزداد أعداد الجراد الانفرادى، الذى يتحول إلى المظهر التجمعى الذى تمثله مجموعات الحوريات والأسراب.

وأكد التقرير أن حالة الجراد فى السودان آخذة فى التطور حالياً حيث يوجد تكاثر محدود منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضى، ومستمر حالياً مما سيعمل على ازدياد أعداد الجراد وهناك أعداد مشتتة وجماعات من الجراد بمنطقة بورتسودان ودلتا طوكر قرب الحدود الجنوبية الشرقية وهو ما يعنى أن الوضع الحالى فى السودان ما