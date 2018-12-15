انت الان تتابع غدًا.. انطلاق بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٤ م

تنطلق بعد ظهر غد السبت بطولة العالم لرياضة "ستريت وورك أوت"، التي تقام تحت سفح الأهرامات بالجيزة بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد. وتعد رياضة "ستريت وورك أوت" أحدث مولود رياضي في مصر، حيث تم إشهار اتحاد اللعبة رسميًا برئاسة إسلام قرطام، يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي أقيم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ونخبة من نجوم المجتمع والرياضة في مصر.

ومن المنتظر أن يفتتح البطولة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور عدد من نجوم الرياضة المصرية، أبرزهم المصارع الأوليمبي كرم جابر، الذي قرر الانضمام لتمثيل اتحاد اللعبة بشكل شرفي. واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على