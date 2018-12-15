انت الان تتابع وفاة شخص وإصابة 3 في تصادم كارو وتروسيكل ببني عبيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ م

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بكسور وكدمات في مناطق متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم موتوسيكل بعربة كارو، على الطريق الزراعي الواصل بين مدينة بني عبيد وقرية ميت فارس التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى مستشفى بني عبيد المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة بني عبيد، عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة، أثر تصادم موتوسيكل بعربة كارو، وتم نقلهم إلى مستشفى بني عبيد المركزي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم بني عبيد إلى مكان الواقعة، وتبين أن سائق الموتوسيكل فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، واصطدم بالعربة الكارو، ما تسبب في وفاته في الحال، وسقوط 3 أشخاص كانوا يستقلون العربة الكارو وإصابتهم بكسور وكدمات في مناطق متفرقة بالجسم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى