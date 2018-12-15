«صلاح» الموهبة المصرية التي عرفت طريق منصات التتويج

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حسم النجم المصري تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد استفتاء جماهيري مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لشبكة BBC، انطلق في السابع عشر من نوفمبر الماضي.

في إنجاز جديد لنجم ليفربول الإنجليزي، توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة لعامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى عام 2017، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية. وكان النيجيري جاي جاي أوكوتشا هو أول لاعب يفوز بالجائزة التي انطلقت عام 1992 في عامين متتاليين، حيث تُوج بها عامي 2003 و2004، عندما كان متألقًا في الملاعب الإنجليزية بقميص فريق بولتون واندررز.

وتفوق صلاح على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليين كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين الأسماء الخمسة. وحسم النجم المصري تتويجه

وتفوق صلاح على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليين كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين الأسماء الخمسة. وحسم النجم المصري تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد استفتاء جماهيري مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لشبكة BBC، انطلق في السابع عشر من نوفمبر الماضي بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، واستمر حتى الثاني من ديسمبر الجاري. وعزز صلاح مكانة مصر في جدول الترتيب التاريخي للمتوجين بالجائزة، حيث انفردت مصر بالمركز الثالث في جدول الترتيب، بتتويج لاعبيها بالجائزة في أربع مناسبات، بدأها محمد بركات لاعب الأهلي عام 2005، بينما توج بها محمد أبو تريكة زميله في الفريق ذاته عام 2008، قبل فوز صلاح في العامين الماضي والحالي. جوائز صلاح

بدأ صلاح مسيرته مع الجوائز الرسمية الكبرى عندما كان لاعبًا شابًا، حيث تُوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة أفريقيا عام 2012، قبل أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري عام 2013، في موسمه الاحترافي الأول بالقارة العجوز، بعدما تألق بقميص فريق بازل. جوائز صلاحبدأ صلاح مسيرته مع الجوائز الرسمية الكبرى عندما كان لاعبًا شابًا، حيث تُوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة أفريقيا عام 2012، قبل أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري عام 2013، في موسمه الاحترافي الأول بالقارة العجوز، بعدما تألق بقميص فريق بازل. وبعدما تنقل بين أندية تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق العاصمة الإيطالية بموسم 2015/2016، قبل أن يختتم مشواره مع روما عقب نهاية الموسم التالي، ويبدأ المرحلة الأكثر توهجًا في مشواره الاحترافي، عندما ارتدى قميص ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2017، كما فاز بجائزتي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وBBC لأفضل لاعب في القارة السمراء في عام 2017. توج محمد صلاح بجائزتي أفضل لاعب في إنجلترا من رابطتي اللاعبين المحترفين والكتاب الإنجليز، قبل أن يتوج بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018، بعدمًا سجل 32 هدفًا، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم ذاته. واحتل محمد صلاح المركز الثالث فى قائمة أفضل لاعبي العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمركز السادس في جائزة "البالون دور" من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محققا أفضل إنجاز عربي فى تاريخ جائزة "الكرة الذهبية"، وأفضل إنجاز أفريقى منذ عام 2009، كما احتل المركز الثالث فى قائمة أفضل لاعبي أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا". وتوج صلاح موسمه الأسطوري بقميص ليفربول، الذي سجل خلاله 44 هدفًا في مختلف المسابقات بالفوز بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول بموسم 2017-2018، كما نال جائزة أفضل لاعب في ليفربول تبعًا لاختيارات لاعبي الفريق. توج صلاح بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية، حيث نال جائزة أفضل لاعب صاعد من الاتحاد العربي لكرة القدم عام 2012، وفاز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي عام 2016، وفاز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج 3 مرات في موسم 2017-2018 كأول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز. كما احتل صلاح مراتب مميزة في ترتيب المرشحين لجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2018، حيث حل ثالثًا في ترتيب المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم، ونال المركز ذاته في ترتيب المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما احتل المركز السادس في ترتيب المتنافسين على الفوز بالكرة الذهبية.

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