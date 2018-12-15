انت الان تتابع تفاصيل حريق «بريمة البترول» في جنوب سيناء (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد صلاح ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

صرح مصدر بالشركة العامة للبترول، إن حريقا اندلع، مساء اليوم الجمعة، في بريمة حفر تابعة لشركة خاصة اسمها "ميدى تيرا" المملوكة لأحد رجال الأعمال، متعاقدة مع الشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بالبريمة، ما أسفر عن انفجار البريمة واشتعال حريق ضخم بالبريمة يصعب السيطرة عليه حتى الآن بمنطقة حقول عسل برأس سدر. وأضاف المصدر في تصريحات لـ«التحرير»، أن مديرية أمن جنوب سيناء دفعت بسيارات الإطفاء والدفاع المدني للسيطرة علي الحريق، كما تم الدفع بطائرات أيضًا في طريقها لمنطقة الحادث للسيطرة على الحريق.

وأكد أنه لم يتم بعد معرفة سقوط مصابين أو ضحايا من عدمه حتى الآن. وقد هرعت جميع القيادات الأمنية بمدينة رأس سدر لمكان الحادث. من جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه تلقى بلاغًا باندلاع النيران في بئر بترول "أم عسل" بعد 20 كم من قرية أبو صويرة، بعيدًا عن التجمعات السكنية، وأخطرت أجهزة الأمن