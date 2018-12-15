الان تتابع وزيرة التجارة التركية: 846 شركة طلبت تسوية إفلاسها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن 846 شركة في تركيا قبل طلب تسوية إفلاسها حتى الآن.

ويعني طلب تسوية الإفلاس لجوء الشركة العاجزة عن سداد ديونها إلى القضاء للمطالبة بجدولة ديونها.

وخلال إجابتها عن سؤال بشأن عدد الشركات التي لجأت لتسوية إفلاس، خلال جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان

وأفادت بكجان أن عدد الشركات التي قبلت المحاكم التجارية طلبات تسوية الإفلاس التي تقدمت بها بلغ 846 شركة من بينهم 294 شركة مساهمة و552 شركة محدودة.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الشركات 282 شركة بمدينة إسطنبول و115 شركة بمدينة أنقرة و65 شركة بمدينة إزمير و46 شركة بمدينة كوجالي و28 شركة بمدينة مرسين و25 شركة بمدينة بورصة و13 شركة بمدينة هاتي و14 شركة بمدينة قيصري و260 شركة في مدن أخرى.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.

وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.

من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.

وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.