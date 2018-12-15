شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة نصر: تكريم السيسى لسيدة الميكروباص دعوة للاهتمام بالسيدات المكافحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيدة الميكروباص "نحمده"، هى رسالة للحكومة بضرورة الاهتمام بالسيدات المكافحات، وإبراز دورهن، بجانب أنه تأكيد على اهتمام الرئيس بدور المرأة المصرية.

وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الرئيس يعطى نموذجا راقيا للسيدات اللاتى يؤمن بأهمية العمل والكفاح، ويمارسن أعمالا شاقة، فهو تشجيع للسيدات المصريات على مواصلة العمل والكفاح.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن على المسؤولين أن يسيروا على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويكرموا المرأة المكافحة، ويشجعوها على العمل من أجل بناء الوطن.