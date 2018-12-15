سفارة السعودية في باريس تطلب من رعاييها تجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات غدا

أوصت سفارة السعودية في فرنسا مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات. وأضافت "بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، فإن على المواطنين الزائرين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر".
وطالبتهم بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المقررة لها غدا السبت.
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