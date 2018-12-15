سفارة السعودية في باريس تطلب من رعاييها تجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات غدا

أوصت سفارة ​السعودية​ في ​فرنسا​ مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات. وأضافت "بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة ​باريس​ وعدد من المدن الفرنسية، فإن على المواطنين الزائرين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر".

وطالبتهم بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المقررة لها غدا السبت.