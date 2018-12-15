يونكر يتهم رئيس وزراء المجر بترويج أخبار كاذبة

اتهم رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، رئيس الوزراء المجري ​فيكتور أوربان​، بأنه مصدر للأخبار الكاذبة، مشيراً إلى أن "المفوضية تحضر عدة اقتراحات للوائح بخصوص التعامل مع ​الأخبار​ الكاذبة"، لافتاً إلى أن "بعض رؤساء الوزراء الذين يجلسون هنا هم مصدر للأخبار المزيفة وعندما قال أوربان إنني مسؤول عن ​بريكست​ وأن ​المهاجرين​ مسؤولون عن بريكست، فإن هذه أخبار كاذبة".

ولفت إلى أنه "دعونا لا نقوم فقط بإلقاء المسؤولية على الآخرين، ولنرى من الذي ينشر الأخبار الكاذبة".