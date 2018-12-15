يونكر يتهم رئيس وزراء المجر بترويج أخبار كاذبة

اتهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه مصدر للأخبار الكاذبة، مشيراً إلى أن "المفوضية تحضر عدة اقتراحات للوائح بخصوص التعامل مع الأخبار الكاذبة"، لافتاً إلى أن "بعض رؤساء الوزراء الذين يجلسون هنا هم مصدر للأخبار المزيفة وعندما قال أوربان إنني مسؤول عن بريكست وأن المهاجرين مسؤولون عن بريكست، فإن هذه أخبار كاذبة".
ولفت إلى أنه "دعونا لا نقوم فقط بإلقاء المسؤولية على الآخرين، ولنرى من الذي ينشر الأخبار الكاذبة".
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