استمرار حريق حقل بترول "أم عسل" برأس سدر.. والاستعانة بسيارات إطفاء من السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

صرح مصدر مطلع في مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أن الحريق الذي نشب اليوم الجمعة، في حقل بترول "أم عسل" الواقع في منطقة الجبيالية على بعد 30 كيلو، من مدينة رأس سدر اتجاه مدينة أبوزنيمة مازال مستمرًا حتى اللحظة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه جرى الاستعانة بعدد من سيارات الحماية المدينة من محافظة السويس للمساهمة في إخماد الحريق، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم حصر الخسائر المادية ولكن لا يوجد أي خسائر بشرية، باستثناء 3 إصابات.

وأكد المصدر أنه جاري السيطرة على الحريق من خلال تعاون سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدني والقوات المسلحة.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في حقل بترول "أم عسل" الواقع على بعد 30 كيلو متر من مدينة رأس سدر، في اتجاه مدينة أبوزنيمة.