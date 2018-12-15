وفد الحوثيين يعود إلى صنعاء

عاد وفد الحوثيين إلى صنعاء، اليوم الجمعة، على متن طائرة كويتية، غداة اختتام جولة محادثات سلام في السويد برعاية الأمم المتحدة، تم التوصل خلالها إلى اتفاقات.

وكانت الضمانات بعودة الوفد إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ 2014، شرطًا رئيسيًا وضعوه للمشاركة في المحادثات التي استضافتها بلدة ريمبو السويدية، على مدى أسبوع، واختتمت الخميس.

وخلال محادثات السويد، توصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة، الشهر المقبل، لوضع أطر لسلام ينهي الحرب.

وفشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف، في أيلول/سبتمبر، بعدما لم يشارك الحوثيون؛ لعدم حصولهم على ضمانات بالعودة إلى صنعاء، ورافق مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الحوثيين إلى السويد على متن طائرة كويتية، في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.