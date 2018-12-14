شكرا لقرائتكم الجبير وعبدالله بن زايد في الدرعية.. وصورة لطيفة مع صقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اصطحب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الجمعة، وزير خارجية دولة #الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد في جولة على فعاليات #فورملا_إي_الدرعية.

وأظهرت الصور الوزيرين يتفقدان أماكن السباقات، ومساراتها، وسط المواقع التراثية الفريدة في المدينة.

الجبير يصطحب عبدالله بن زايد بجولة على فعاليات فورملا إي الدرعية

إلى ذلك، أشار الجبير إلى أنه اصطحب عبد الله بن زايد في جولة على حي الطريف، حيث اطلعا على تاريخ المملكة، منذ تأسيس الدولة السعودية.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:" صحبت أخي سمو الشيخ #عبدالله_بن_زايد اليوم في جولة بـ #حي_الطريف في #الدرعية اطلعنا خلالها على تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى".

يذكر أن فعاليات مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي" انطلقت الخميس، وتستمر أحداثها حتى السبت، في مدينة #الدرعية ، التي تتميز بمبانٍ تاريخية وطراز معماري يجمع بين الأصالة والحداثة.

كما تمثل تلك المدينة أهمية كبيرة للمملكة لما تحمله من قيمة تاريخية.