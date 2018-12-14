شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: سداد رسوم الكشف الطبي بمكاتب البريد تيسيرا على المحامين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى سامح عاشور، نقيب المحامين، أزمة توقف بعض مكاتب البريد عن قبول رسم الكشف الطبي من المحامين الجدد، وذلك بعد الاتفاق مع مصلحة الطب الشرعي على أن يسدد رسم الكشف الطبي والكشوف المتعلقة بالمعاشات عبر حساب لمصلحة الطب الشرعي لدى عدد من البنوك إضافة إلى مكاتب البريد.

وصرح عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، مشرف لجنة الكشف الطبي للمحامين الجدد، أنه إثر توقف خدمات بعض مكاتب البريد، وبعد التواصل مع النقيب العام والعرض عليه، انتهت الأزمة، وأصبح من المقرر سداد رسم الكشف الطبي للمحامين الجدد من خلال حساب خاص بمصلحة الطب الشرعي في البنوك ، إضافة إلى استمرار بعض مكاتب البريد فى أداء الخدمة ذاتها، تمهيدا لتعميمها على تلك البنوك، وذلك من باب التيسير على شباب المحامين الجدد على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن لأي محام من المحامين الجدد سداد رسوم الكشف الطبي، عبر فروع تلك البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

وكانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، عقدت من قبل بروتوكول تعاون مع رئيس قطاع الطب الشرعي في وزارة العدل، حتى تكون المصلحة هي المنوط بها إجراء الكشف الطبي للمحامين الجدد، كشرط من شروط الالتحاق بجدول نقابة المحامين.