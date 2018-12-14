شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فوزى الشرباصى: السيسي استعاد دور مصر إقليميا ودوليا بفضل سياساته الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب فوزى الشرباصى، تعاظم الدور الإقليمى لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع استعادة دور مصر عربيا وإقليميًا ودوليًا، وأن مصر أصبحت حاضرة فى مختلف الأزمات والملفات الكبرى فى المنطقة ويسمع صوتها.

وأضاف، فى بيان له اليوم، أن السياسة الحكيمة لمصر والتى يتبعها الرئيس السيسى ويوجه بها، كانت وراء تزايد الثقة عالميًا وإقليميًا وعربيا بالقيادة المصرية، لافتا إلى أن مصر لها سياسة خارجية واضحة تمامًا، وتنتصر للدولة الوطنية المستقرة وترفض أى دور للميليشيات والعصابات، كما تتكتل سياسيا مع أى دولة للتصدي للإرهاب والعصابات.

وأشار النائب إلى أن الدور المصرى فى كل من الأزمة الفلسطينية والسورية والليبية واليمنية واضح تمامًا ومقدر من جميع دول العالم، لأنه لا يحمل أجندات خاصة ولكنه يؤكد على الاستقرار ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.