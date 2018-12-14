شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الصعيدى يطالب بإعداد دراسات جدوى للشباب لمساعدتهم فى مشروعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بضرورة تحديد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يجب على الشباب أن يتجهوا لها وأن تساعدهم على عمل دراسات جدوى بشأن هذه المشروعات.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الدولة لا ينبغى أن تكتفى بالدعم المالى للشباب لتدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ولكن يجب تحديد المجالات التى التى ينبغى على الشباب أن يتجهوا لها خلال تدشينهم لهذه المشروعات.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن القروض الميسرة التى توفرها الدولة للشباب لتدشين تلك المشروعات تعد أمر فى غاية الأهمية ولكن ينبغى أيضا أن تساعدهم فى تطوير تلك المشروعات لضمان تحقيق مكاسب من هذه المشروعات.